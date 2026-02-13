Un juez federal negó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a cuatro de sus familiares más cercanos un amparo contra la orden de aprehensión que se giró en su contra por los delitos delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Carlos Alberto Escobedo Yáñez, Juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas, con sede en Reynosa, rechazó conceder la protección de la justicia al exmandatario panista y a su esposa Mariana Gómez Leal; María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, su madre; sus hermanos José Manuel García Cabeza de Vaca; María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; y Evelyn Aimee Rodríguez Garza, al considerar que el mandamiento judicial solicitado por la FGR está sustentado y cumple con los requisitos de ley.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, José Manuel García Cabeza de Vaca, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, Mariana Gómez Leal y Evelyn Aimee Rodríguez Garza, contra el acto que reclamaron a las autoridades señaladas…”, resolvió el juzgador.

De esta manera, el exgobernador tamaulipeco y su familia, quienes se encuentran en los Estados Unidos, siguen siendo considerados prófugos de la justicia.

dmrr/bmc