Descentralizar el amor romántico, que proviene de un modelo rígido y tradicional, ayuda a eliminar las violencias entre parejas, promueve la equidad de género y favorece que cada individuo tenga espacio para su desarrollo personal, señaló Carolina Armenta Hurtarte, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.

“Busquemos (relaciones) aquellas más equitativas, que fomenten la igualdad entre pares, el respeto a la individualidad, el bienestar emocional; así nos sentiremos mejor y nuestra salud va a estar favorecida, reduciendo problemas habituales como la ansiedad y el estrés”, dijo.

En ocasión del Día del Amor y la Amistad, manifestó que más allá de la comercialización y trivialización de esta fecha, es importante celebrar los lazos afectivos en general, pues son fundamentales para los seres humanos, manifiesta

Indicó que “el hecho de carecer de pareja no significa estar mal o que hemos fallado; quizá no la tengo porque no lo requiero, pero cuento con amistades y familia, es decir, otro tipo de relaciones emocionales”.

Explicó que los vínculos afectivos están asociados al apego desde la infancia. “Por ejemplo, cuando una niña o niño va a la escuela por primera vez es fundamental el tipo de crianza que ha tenido para enfrentar una separación extensa, pues demasiada cercanía a la madre o al padre genera mayor ansiedad cuando esta situación sucede”, refirió.

A decir de la universitaria, durante la adolescencia se conjugan cambios hormonales, con un cuerpo que se está desarrollando y nos hace cuestionarnos quiénes somos y cómo vamos a construir nuestra identidad, la cual también se busca en una relación amorosa, en esa primera atracción hacia una persona que queremos como pareja; en el noviazgo se ve ya una estabilidad identitaria.

Los primeros enamoramientos, externó, son como una explosión emocional y generalmente tienen algunos elementos del amor romántico. “La problemática de estos contextos normativos es que no permiten identificar las diversidades sexuales e identitarias”.

En tanto, en quienes logran estabilidad y una relación positiva, las claves son la comunicación abierta, la escucha, las herramientas de negociación, pues no siempre están de acuerdo. Es deseable mantener el respeto teniendo como base la equidad, así como el reconocimiento emocional de la otra persona, argumenta.

Armenta Hurtarte consideró que se puede aprovechar el 14 de febrero para pensar en los distintos tipos de parejas que existen actualmente, es un amplio abanico. Lo importante es fomentar relaciones libres de violencia, eso es fundamental.

