“En estas épocas a todo mundo le pega el amor y tiene ganas de comprometerse”, dice Elizabeth Sánchez, quien atiende la joyería Golden Princess de la calle Monte de Piedad, Centro Histórico.
Asegura que en vísperas del 14 de febrero venden unas tres sortijas diarias, aunque “no todos los anillos terminan en compromiso”.
Los joyeros cuentan que, pasado el 14 de febrero, dos o tres personas acuden a la joyería para devolver la sortija y eligen otra pieza a cambio.
Las sortijas de compromiso siguen siendo de las joyas más buscadas en el Día del Amor y la Amistad. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Los precios de los anillos van desde, muy barato, 3 mil 500 a 4 mil pesos; promedio, 5 mil, 7 mil, 9 mil hasta 12 mil pesos, y de ahí en adelante. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
En la joyería Golden Princess, Elizabeth y sus compañeros venden hasta tres anillos diarios antes del 14 de febrero. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Los clientes buscan sortijas de diferente talla, diseño y piedra, la más representativa: el diamante. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
