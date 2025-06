Si hay corrupción en el Poder Judicial se detendrá a tiempo, afirma Celia Maya; magistrada presidirá Tribunal de Disciplina

Celia Maya, próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, afirmó que este órgano trabajará para que se frenen a tiempo posibles actos de corrupción, al tiempo de asegurar que los juzgadores sean cercanos a la gente.

En entrevista a medios, señaló que se busca crear un nuevo sistema de justicia con juzgadores preparados, pero también con sensibilidad social y que sea cercana a la gente.

“El Tribunal de Disciplina Judicial, la única misión que tiene es que la justicia se imparta conforme a lo que dice la Constitución. Entonces todo eso que ocurría antes de que había desviaciones, y siempre que te desvías de la ley implica una corrupción, pues que si eso se da se pare a tiempo, no se deje correr, no exista. Que se den resoluciones rápidas cuando haya quejas en este sentido para que no se hable de impunidad”, expuso.

Lee también Priistas impugnan elección judicial; Alito Moreno afirma que si hay nulidad, podrían discutir cambios a reforma

Sostuvo que fue una elección aceptada por la población, donde le entregaron su voto de confianza en las urnas. Y a quienes no participaron, expresó que podrán vigilar su actuar en el Tribunal.

“Ahora también se tendrá que observar cómo están tratando a la gente los jueces y magistrados, porque al final tenemos que reconocer que esa fue la jefa ciudadana, la lejanía que sentían con los integrantes del Poder Judicial”

“Tenemos la voluntad política, porque los poderes del Estado son entes políticos, entonces tenemos la voluntad de que las cosas se hagan bien y se hagan conforme a la ley y llevar una vigilancia de jueces y magistrados en pro y beneficio del servicio de justicia”

Acordeones fueron instrumento ciudadano: Bernardo Bátiz

Por separado, el magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial, Bernardo Bátiz, minimizó el uso de acordeones como instrumento para inducir el voto, y señaló que la ciudadanía los elaboró para apoyarse a emitir sus votos de forma libre.

“Me parece que era necesario, muy importante que el único poder que no era democrático, se democratizara. La forma del acordeón, ya lo expliqué, creo que fue un mecanismo que encontraron los mismos ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto. Pero el voto era libre y secreto”, apuntó en entrevista.

Lee también Estamos celebrando validez de elección judicial; hay tiempo para analizar “correcciones mayores” a la reforma: Rosa Icela Rodríguez

Señaló que quienes afirman que hubo coacción a la libertad del voto tendrán que probarlo, y demostrar lo contrario es algo que no le corresponde.

Sobre las actividades del Tribunal, dijo que “vamos a ver que al personal que está bajo las órdenes de juzgadores se les trate con respeto a su dignidad, sus horas de trabajo. Y el Tribunal tendrá que tener un protocolo con el cual se rija y en eso vamos a empezar a trabajar”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em