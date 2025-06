Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal y recién electo integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, fue abucheado en una ceremonia de reconocimiento de trabajadores del Poder Judicial que se jubilarán a partir de la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Fuera!, ¡hipócrita!, ¡nosotros no lo invitamos!”, fueron algunas de las frases que a gritos recibió Bátiz, quien ha sido cercano a López Obrador en su carrera política y participó en la elección judicial para reelegirse en el cargo.

Todo comenzó cuando Bátiz tomó la palabra y defendió la reforma judicial. Los trabajadores le reclamaron que esas modificaciones a la Constitución terminaron con sus carreras y los está llevando a la jubilación anticipada.

Entre risas mientras el consejero hablaba y abucheos, defendió su postura y pidió respeto para su persona. Aclaró que, si no era bienvenido, en la ceremonia, no lo hubieran invitado.

“Pido respeto para mí. Me invitaron aquí y aquí estoy, y doy la cara y lo he dicho muchas veces: creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. (…) A ver quién me saca, no me voy a retirar, no me hubieran entendido, no hubiera venido si no hubiera habido invitación. Entonces tápense los oídos, como lo han hecho otras veces”, se defendió en múltiples ocasiones.

En la ceremonia también estuvo presente la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a quienes los trabajadores aplaudieron en sus palabras de despedida.

"El aplauso en esta ceremonia son ustedes; y se los pido de corazón, vamos a ponernos de pie y cada uno de nosotros darnos un aplauso por el compromiso, por el legado y por la dignidad que todos y cada uno de ustedes representan", dijo Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Bátiz Vázquez, a sus 88 años, es magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial tras haber obtenido más de 4 millones 652 mil votos en los comicios del pasado domingo 1 de junio de 2025, convirtiéndose en la segunda persona más votada para el cargo.

