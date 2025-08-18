Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

La presidenta aseguró que “ya se resolvió” el y apuntó que “fue un problema de algunos días”.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en , Sheinbaum Pardo indicó que hubo un problema con la contratación de pipas que distribuyen el combustible.

Al acusar que medios reportaron desabasto en , pero hay ayuda de México con combustible para Cuba ante su crisis energética, la Mandataria federal señaló: “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”.

Lee también

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la .

“Entonces ya está resuelto, si todavía queda algún tema ya se resolvió, fue una cuestión de algunos días”, dijo la Presidenta.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses