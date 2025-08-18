La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en la reunión que sostendrá este lunes por la tarde-noche con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal, por la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López, en el Senado, revisarán solo de temas legislativos.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que informará a los líderes legislativos cuáles son las iniciativas que su gobierno busca que sean aprobadas en este periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre.

Recordó que hay pendientes de reforma al Poder Judicial, la ley de Aduanas, así como el Paquete Económico.

“Nos vamos a ver ya hacia la tarde-noche y vamos a ver el periodo de sesiones que ya empieza el 1 de septiembre, ya es pronto, ya son menos de 15 días. Hay una serie de iniciativas, como ya habíamos platicado y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso que ya vamos a presentar en la mañanera.

“Que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones“, dijo.

“¿Se mantienen la que usted ya había planteado anteriormente?“, se le preguntó en conferencia de prensa.

“Sí, recuerden hay pendientes de reforma al Poder Judicial, está la Ley de Aduanas y está todo el Paquete Económico: la ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, todo lo que tiene que ver con el Paquete Económico”, respondió

"¿Y solamente temas legislativos van atender?", se le insistió.

"Sí, solo temas legislativos", respondió en el Salón Tesorería.

