El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha caído en la provocación ante las presiones del gobierno de Estados Unidos y por el contrario “ha actuado con serenidad, sobriedad republicana y a la altura de las circunstancias que el país exige”.

Durante el segundo y último día de la sexta edición del foro “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación”, correspondiente a agosto, en San Lázaro, el diputado afirmó que es el momento de cerrar filas con la titular del Ejecutivo, ante la “muy complicada” relación con Estados Unidos, que tiene un presidente “muy hostil”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, reiteró que la mandataria mexicana “tiene el pueblo con ella para poder establecer la estrategia que considere conveniente con base a la Constitución y a la ley.

“Yo me siento muy bien representado, porque la Presidenta no ha caído en provocación, ha actuado con serenidad y sobriedad republicana. Me siento muy bien representado, porque ha actuado a la altura de las circunstancias que el país exige”, manifestó.

Por otro lado, adelantó que se encuentra en la última revisión de su libro, titulado “El despojo”, sobre el proceso histórico de 1847, cuando México perdió más de la mitad de su territorio.

De igual manera, indicó a las y los jóvenes que es un momento difícil para la política en México, frente una revolución digital mediática.