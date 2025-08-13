Más Información

En redes sociales ha circulado un video en el que se ve a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, "jalonear" del brazo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la (SCJN), para tomar unas fotografías.

Aguilar Ortiz fue invitado "Encuentro Interinstitucional México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas", en San Lázaro.

Allí se reunió , presidente de la Mesa Directiva y Ricardo Monreal.

En su intervención, el minstro presidente electo anunció que propondrá una disminución de los salarios de los integrantes de la Corte.

“Estamos haciendo ya la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto, y vamos a hacer algunos ajustes, o a proponer algunos ajustes, porque como saben, quién va a tomar la decisión va a ser el órgano de administración judicial, pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja”, dijo Aguilar Ortiz.

Al termino de su participación, se ve a Hugo Aguilar salir del recinto, frente a él los medios de comunicación esperaban, por lo que Ricardo Monreal lo toma del brazo para detenerlo y que posen para las fotografías.

"¿Dónde, dónde?, pregunta Monreal, mientras sostiene el brazo del ministro electo.

