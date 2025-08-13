En redes sociales ha circulado un video en el que se ve a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, "jalonear" del brazo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para tomar unas fotografías.

Aguilar Ortiz fue invitado "Encuentro Interinstitucional México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas", en San Lázaro.

Allí se reunió Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva y Ricardo Monreal.

Lee también Hugo Aguilar va por recorte de salarios en la SCJN; definirán presupuesto en septiembre, tras toma de posesión

En su intervención, el minstro presidente electo anunció que propondrá una disminución de los salarios de los integrantes de la Corte.

“Estamos haciendo ya la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto, y vamos a hacer algunos ajustes, o a proponer algunos ajustes, porque como saben, quién va a tomar la decisión va a ser el órgano de administración judicial, pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja”, dijo Aguilar Ortiz.

Al termino de su participación, se ve a Hugo Aguilar salir del recinto, frente a él los medios de comunicación esperaban, por lo que Ricardo Monreal lo toma del brazo para detenerlo y que posen para las fotografías.

Lee también “A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

"¿Dónde, dónde?, pregunta Monreal, mientras sostiene el brazo del ministro electo.

🗳️📌"¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?", dice Ricardo Monreal mientras jalonea el brazo de Hugo Aguilar.



¿Título para el video? pic.twitter.com/E74FnxXQA3 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 14, 2025

Lee también Suicida abordar prisión preventiva con la actual Corte: Loretta Ortiz; “no habría consenso entre ministros”, asegura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc