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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que existe la posibilidad —aunque aún sin certeza— de que en los próximos meses pueda abrirse de manera paulatina la frontera para la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos, luego de avances en el combate a la plaga del gusano barrenador.
Durante su conferencia, la mandataria explicó que autoridades mexicanas mantienen coordinación constante con la Secretaría de Agricultura estadounidense para evaluar los resultados de las acciones sanitarias implementadas en ambos países.
Indicó que los trabajos han sido encabezados por el titular de Agricultura, Julio Berdegué, junto con diversas instituciones nacionales e internacionales, mediante estrategias que incluyen la importación de moscas estériles —método biológico utilizado para frenar la reproducción del insecto— y acciones comunitarias de prevención e información en distintas entidades del país.
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La presidenta destacó que también participan promotores de programas sociales y gobiernos estatales en la difusión de medidas para contener la plaga, lo que ha permitido fortalecer la vigilancia sanitaria en las zonas ganaderas.
Sheinbaum detalló que actualmente existe una revisión permanente de indicadores técnicos entre México y Estados Unidos, lo que ha abierto la puerta a un escenario favorable para los productores pecuarios.
No obstante, aclaró que aún no hay una decisión definitiva.
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“Hay la posibilidad, todavía no es una certeza, de que en meses próximos pudiera estarse abriendo la frontera; sin embargo, hasta contar con mayor información y un acuerdo formal no podemos afirmar que ya ocurrirá”, puntualizó.
La mandataria consideró positiva la reciente postura expresada por autoridades agrícolas estadounidenses, al señalar que refleja avances en el proceso sanitario binacional y representa una señal alentadora para los ganaderos mexicanos que han enfrentado restricciones comerciales por la presencia del gusano barrenador.
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