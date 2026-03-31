David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), destacó la modernización en la compra pública de medicamentos, en el marco de los Protocolos Nacionales de Atención médica que tienen como propósito homogeneizar el tratamiento de todas las personas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Kershenobich explicó que la modernización del abasto de medicamentos trata de priorizar los más importantes, con mayor seguridad y mejores resultados.

“El objetivo es que las personas reciban el tratamiento más adecuado, actualizado y disponible. Y por lo tanto, al comprar medicamentos esenciales, se fortalece el abasto y se optimizan los recursos públicos”, dijo al mencionar la división de medicamentos en esenciales, complementarios y los que no son esenciales.

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“Hemos identificado que 21% de los medicamentos pueden sustituirse en la atención primaria por otros que tienen mayor eficacia (...). 41% de los medicamentos pueden actualizarse por alternativas más modernas y más eficientes, y esto contribuye a mejores desenlaces clínicos y una atención clínica más oportuna; y en la atención pediátrica, solamente 9% de los medicamentos pueden sustituirse porque la mayoría de los tratamientos ya están alineados con las mejores prácticas médicas”, destacó el titular de la SSa.

“Tenemos en los medicamentos no esenciales, en atención primaria, la posibilidad de prescindir de 66 de ellos. En los medicamentos que se usan para atención hospitalaria, prescindir de 680 claves, y en pediatría solamente 78 claves. De esa manera, de 2 mil 753 claves de medicamentos, se optimizó la lista a mil 929.

“Al actualizar los tratamientos, se fortalecen las mejores opciones terapéuticas para los pacientes y eso queda incluido en los protocolos nacionales de atención médica, de tal manera que las personas que requieren tratamiento van a recibir cada vez más y mejores tratamientos. Y estamos revisando en forma anual, de tal manera que a las personas se les ofrezcan los mejores tratamientos y esto aumenta la capacidad respuesta del sistema de salud ante las personas”, abundó David Kershenobich.

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