La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, de las personas reportadas como desaparecidas en México desde 2006, únicamente 3 mil 869 cuentan con carpetas de investigación o averiguaciones previas, por lo que su gobierno reforzará las obligaciones legales para garantizar investigaciones formales y sancionar a funcionarios que incumplan los procesos de búsqueda.

Durante la presentación del informe sobre personas desaparecidas en Palacio Nacional, la mandataria explicó que estas cifras derivan de un análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual permitió depurar y clasificar los casos existentes.

“De aquellos que no tenemos registros completos ni ninguna prueba posterior, ya sea de vida o sin vida, son 43 mil 128 del 2006 a la fecha”, señaló.

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Detalló que, dentro de ese universo, solo una parte cuenta con investigaciones ministeriales abiertas, lo que evidencia fallas institucionales ocurridas durante años anteriores.

“De esos, solo 3 mil 869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas”, indicó.

Sheinbaum alista sanciones administrativas y penales

Sheinbaum explicó que antes de julio de 2025 no era obligatorio abrir una carpeta de investigación al registrar una desaparición, lo que permitió que muchos casos quedaran únicamente como registros administrativos sin indagatorias formales.

Con las reformas legales recientes, dijo, ahora sí existe responsabilidad directa para los servidores públicos que omitan iniciar investigaciones.

El artículo 74 de la ley establece procedimientos de responsabilidad administrativa que pueden derivar en amonestaciones, multas, destituciones o inhabilitaciones contra funcionarios.

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Presidenta Claudia Sheinbaum habla del informe de personas desaparecidas durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (27/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Además, aclaró que también pueden abrirse procesos penales.

“La omisión de un funcionario público también está catalogada penalmente; se puede abrir una carpeta contra un funcionario que por omisión no abrió una investigación”, afirmó.

La presidenta señaló que las víctimas deberán denunciar estos casos para que procedan las investigaciones correspondientes, mientras el gobierno federal trabaja con fiscalías estatales para asegurar que todas las desapariciones generen automáticamente una carpeta de investigación.

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Buscan determinar desapariciones por reclutamiento del narco

La mandataria reconoció que aún no es posible establecer cuántas desapariciones están vinculadas al reclutamiento forzado por grupos criminales, ya que muchos registros carecen de información suficiente.

Indicó que será necesario revisar expediente por expediente para conocer el contexto de cada caso.

“Hay que ir carpeta por carpeta para ver cuál fue el contexto en que desapareció la persona y saber si hubo reclutamiento”, explicó.

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Presidenta Claudia Sheinbaum habla del informe de personas desaparecidas durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (27/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Añadió que en numerosos registros solo existe información mínima, como un nombre o alias, lo que dificulta las labores de localización.

Por su parte, Marcela Figueroa, funcionaria de seguridad federal, informó que el gobierno mantiene coordinación con plataformas digitales para eliminar rápidamente páginas y cuentas utilizadas por organizaciones criminales para reclutar jóvenes.

Explicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de áreas cibernéticas y con apoyo de la Guardia Nacional, solicita a las empresas tecnológicas bajar contenidos una vez detectados.

“Lo que están ayudando es a bajar las páginas muy rápido, las cuentas y las páginas”, señaló.

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Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (27/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Cuestionada sobre la magnitud de personas desaparecidas en el sexenio de Felipe Calderón, Sheinbaum indicó que “podemos dar después los datos”.

“Lo cierto es que a partir de 2006, el fenómeno de desaparición por particulares incrementa de manera exponencial”, dijo.

Aseguró que cuando hay un cuerpo no identificado, se están fortaleciendo los datos forenses: “Estos casos lamentables, de personas que ya están sin vida y que fueron encontradas, se está trabajando junto con las fiscalías estatales para poder identificar a cada uno de ellos y poder checar si algunos de ellos pertenecen a las personas que fueron reportadas como desaparecidas”.

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