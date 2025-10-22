Más Información

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

La presidenta informó que sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson, con quien dialogó sobre las oportunidades que ofrece la economía mexicana y las perspectivas de crecimiento del banco en el país.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante la reunión se abordó la importancia de ampliar el crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes) como parte del Plan México, estrategia económica impulsada por su gobierno para fortalecer la inversión, la productividad y la generación de empleo.

Sheinbaum destacó que el sistema financiero juega un papel clave en el desarrollo económico para el crecimiento del país en los próximos años.

Lee también

En la 88 Convención Bancaria de este 2025, pidió a la banca un mayor acceso a los créditos y firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para impulsar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Destacó que solo el 33% de los mexicanos tiene acceso a financiamiento y se acordó trabajar en bajar las tasas de interés para facilitar el crédito, especialmente para las pymes.

El pasado 7 de abril, la directora ejecutiva de Citigroup Global, Jane Fraser, acompañada por Ernesto Torres Cantú, director general de Citi Internacional, sostuvo una reunión con la presidenta de México, , en Palacio Nacional.

Lee también

La reunión tuvo como propósito principal dialogar sobre las oportunidades de colaboración entre Citi y el gobierno mexicano, así como explorar formas en que la institución financiera puede apoyar iniciativas clave en materia de desarrollo económico, inclusión financiera, sostenibilidad y equidad social.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con Scott Thomson, presidente y director ejecutivo de Scotiabank, este miércoles 22 de octubre de 2025. Foto: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con Scott Thomson, presidente y director ejecutivo de Scotiabank, este miércoles 22 de octubre de 2025. Foto: Presidencia

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]