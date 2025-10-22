La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson, con quien dialogó sobre las oportunidades que ofrece la economía mexicana y las perspectivas de crecimiento del banco en el país.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante la reunión se abordó la importancia de ampliar el crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes) como parte del Plan México, estrategia económica impulsada por su gobierno para fortalecer la inversión, la productividad y la generación de empleo.

Sheinbaum destacó que el sistema financiero juega un papel clave en el desarrollo económico para el crecimiento del país en los próximos años.

En la 88 Convención Bancaria de este 2025, Claudia Sheinbaum pidió a la banca un mayor acceso a los créditos y firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para impulsar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Destacó que solo el 33% de los mexicanos tiene acceso a financiamiento y se acordó trabajar en bajar las tasas de interés para facilitar el crédito, especialmente para las pymes.

El pasado 7 de abril, la directora ejecutiva de Citigroup Global, Jane Fraser, acompañada por Ernesto Torres Cantú, director general de Citi Internacional, sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

La reunión tuvo como propósito principal dialogar sobre las oportunidades de colaboración entre Citi y el gobierno mexicano, así como explorar formas en que la institución financiera puede apoyar iniciativas clave en materia de desarrollo económico, inclusión financiera, sostenibilidad y equidad social.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con Scott Thomson, presidente y director ejecutivo de Scotiabank, este miércoles 22 de octubre de 2025. Foto: Presidencia

