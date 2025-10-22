La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles 22 de octubre en Palacio Nacional a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz.

“Conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial”, dijo Sheinbaum Pardo en redes sociales.

Este encuentro se da un día antes del “jueves de inversiones”, en el que en la conferencia mañanera se presentan representantes de empresas que invierten en nuestro país.

Andreessen Horowitz se describe como una firma de capital de riesgo que respalda a emprendedores que construyen el futuro a través de la tecnología.

Refiere también que invierte en empresas tecnológicas, desde su fase inicial hasta la fase de crecimiento, en los sectores de inteligencia artificial, biotecnología, salud, consumo, criptomonedas, empresas, entre otros.

