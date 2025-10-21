La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 21 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En Hidalgo hay 10 localidades en donde no se ha podido tener acceso ni terrestre ni aéreo: Protección Civil

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que 112 comunidades permanecen incomunicadas por las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo y Puebla; señaló que en Hidalgo hay 10 localidades en donde no se ha podido tener acceso ni terrestre ni aéreo. La localidad de Chahuatlán, Veracruz, más de la mitad de las viviendas resultaron afectadas, el 20 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

IMSS implementa consulta nocturna para derechohabientes que trabajan en horarios extendidos

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, destacó la implementación de una nueva modalidad de consulta nocturna en unidades de medicina familiar, como parte de la estrategia “2-30-100” que busca ampliar la cobertura de atención y aprovechar al máximo la capacidad instalada del Instituto. Foto: archivo Diego Simón / EL UNIVERSAL

Presentan modelo de atención universal de cáncer de mama; anuncian 32 unidades de atención oncológica para mujeres

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, presentó el modelo de atención universal de cáncer de mama, y anunció la construcción de 32 unidades de atención oncológica para mujeres, una en cada entidad federativa. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "Tiene que haber justicia", afirma

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán, y aseguró que su gobierno respaldará las investigaciones para que haya justicia. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

IMSS Bienestar contratará a mil 330 médicos especialistas y más de 2 mil enfermeras

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, presentó el programa "Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar" en el cual, a partir de este mes se contratará a mil 330 médicos y médicas especialistas, así como 2 mil 267 enfermeras y enfermeros. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Después de la revocación de mandato queremos dejar un sistema de salud universal: Sheinbaum; estamos consolidando al IMSS-Bienestar

Al destacar que “vamos hacia la universalización”, la presidenta Sheinbaum Pardo declaró que después de la revocación de mandato, “si el pueblo de México nos lo permite”, su gobierno busca dejar un sistema de salud universal. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Se finalizó con el análisis de la entrega de medicamentos: Sheinbaum; se alista informe de farmacéuticas incumplidoras, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Salud, junto con Birmex, terminaron con el análisis de la entrega de medicamentos contratados, e indicó que es posible que el próximo viernes, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, presente el listado de las empresas farmacéuticas que incumplieron con la entrega de estos medicamentos. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum evita pronunciarse sobre protestas contra Trump; reporta 2 mil 382 mexicanos detenidos en redadas en EU

La presidenta Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre las recientes protestas en Estados Unidos y otras partes del mundo en contra del gobierno de Donald Trump, al señalar que se trata de un asunto de política interna del país vecino. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum pide que la Cámara de Diputados determine sanciones por caso de Cuauhtémoc Blanco

Mandataria federal evitó pronunciarse directamente sobre el caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado presuntamente jugando pádel durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

¿Qué pasó con la Vacuna Patria? “Está tratando de pasar las pruebas necesarias ante Cofepris”, dice Salud