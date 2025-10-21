La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que es su deber evidenciar los "pésimos resultados" del gobierno de Chihuahua, luego de que la mandataria estatal, Maru Campos, dijo que presentará una denuncia en su contra.

"Le informo que soy dirigente de Morena y mi responsabilidad como tal es hacer conciencia de lo que ustedes representan y de los pésimos resultados de sus gobiernos. Seguir pugnando porque avance la Transformación en aquellos Estados donde dolorosamente se han quedado atrás. Donde el saqueo y la corrupción continúa a sus anchas", afirmó.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Especial

La gobernadora anunció que presentará una denuncia por daño moral

Previamente, Luisa Alcalde señaló a la gobernadora por presuntamente encubrir los actos de corrupción del exgobernador César Duarte.

También aseguró que la oposición está "extraviada" si considera a la gobernadora como una contendiente para las elecciones de 2030.

em/bmc