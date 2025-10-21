Como cínico y corrupto calificó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En conferencia de prensa en Ciudad Victoria, aseguró que el exgobernador es un ejemplo de que el Partido Acción Nacional (PAN) está integrado por los mismos de siempre, quienes solo quieren regresar al poder para saquear al pueblo y beneficiarse.

“Es un cínico, corrupto, un símbolo de lo que significa el PRIAN; personajes como él nos ayudan a identificar, con mucha claridad, lo que representan: el saqueo, el cinismo, la corrupción. Se hizo multimillonario a costillas del erario y del pueblo de Tamaulipas”, expresó Alcalde en el marco de la segunda gira del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

Lee también Luisa Alcalde arremete de nuevo contra el PAN por relanzamiento de imagen; "¿qué cambiaron estos cuates?", cuestiona

Dijo que el reciente relanzamiento del PAN, realizado en el marco de la emergencia nacional por las intensas lluvias en diversos estados del país, constata que sus integrantes siguen siendo los mismos de siempre, quienes establecen la mentira y la calumnia como su forma de regresar al gobierno, aunque quieran engañar a la gente con el cuento de que se renovaron.

“Eso es lo que a la gente le duele: que el relanzamiento del PAN sea cambiar el logo, pero son las mismas caras, esas caras a las que no les importa la gente, que no les importa el pueblo, que, al contrario, lo desprecian, le dan la espalda”, añadió.

Afirmó que por el contrario, los gobiernos de Morena se centran en atender el rezago que las administraciones neoliberales provocaron, “como lo muestran los exitosos resultados del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cuenta con una aprobación popular del 77.4 por ciento en el estado”.

Lee también Fox respalda a Salinas Pliego en su posible aspiración presidencial; es “un buen gallo, candidato ciudadano”, dice

Francisco Javier Cabeza de Vaca. Foto: Tomada de Facebook

Alcalde es “responsable y cómplice” de huachicol fiscal, dice Cabeza de Vaca

Luisa María Alcalde fue a Tamaulipas a atacar a Acción Nacional y a “mi persona” sin un solo elemento de prueba, “todo a base de mentiras y calumnias”, respondió el exgobernador.

En redes sociales, Cabeza de Vaca reviró que durante su gira estatal, la presidenta morenista no mencionó nada referente a “los huachicoleros” de su partido ni al “narcogobernador” Américo Villarreal.

Insistió que desde el oficialismo no le perdonan el haber “descubierto, denunciado y exhibido” la red criminal de corrupción y complicidad política “más grande de la historia” del huachicol fiscal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lee también Cuauhtémoc Blanco responde tras ser exhibido jugando pádel en sesión; "mi corazón necesita hacer ejercicio", dice

Además, acusó a Alcalde de presuntamente ser parte de este ilícito durante su periodo como secretaria de Gobernación en el sexenio pasado.

De acuerdo con Francisco Cabeza de Vaca, durante la titularidad de Alcalde Luján en Segob, el robo ascendió a más de 138 mil 620 millones de pesos en IEPS, por lo que la consideró como “responsable y cómplice”.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc