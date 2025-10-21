Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

La dirigente nacional de Morena, , criticó el afirmando que siguen siendo los mismos perfiles, adoptando lemas de la derecha.

En conferencia de prensa en , incluso dijo que el activista de ultraderecha, Eduardo Verastegui, ya se confrontó con ellos por usar el mismo lema.

"¿Qué cambiaron estos cuates? Aparte del logo que le quitaron el azul, las mismas caras, pero sobre todo cero empatía", señaló.

Marcha del PAN en CDMX. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Marcha del PAN en CDMX. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

"¿Tú crees que le dirigieron una sola palabra a la emergencia, una sola palabra de solidaridad a lo que estaba sucediendo en los estados, que le hubieran dedicado un minuto, dos minutos, cinco minutos a la emergencia? Absolutamente nada", expresó.

En tanto, señaló que continúa con la conformación de comités en todo el país, que también les han servido para organizarse y apoyar a la gente.

"Nosotros no hacemos los comités para ver cómo cambiamos de nombre o para ver cómo nos repartimos el pastel abajo. No, nosotros, incluso esta organización, la hacemos precisamente para ponerla a disposición al servicio de los que les duele, de los que sufren, como es el caso de esta tragedia", afirmó.

