La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó el relanzamiento del PAN afirmando que siguen siendo los mismos perfiles, adoptando lemas de la derecha.

En conferencia de prensa en Tamaulipas, incluso dijo que el activista de ultraderecha, Eduardo Verastegui, ya se confrontó con ellos por usar el mismo lema.

"¿Qué cambiaron estos cuates? Aparte del logo que le quitaron el azul, las mismas caras, pero sobre todo cero empatía", señaló.

Lee también “Pues cada quien”, dice Sheinbaum por falta de empatía con damnificados por lluvias; nosotros tenemos humanismo, asegura

Marcha del PAN en CDMX. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

"¿Tú crees que le dirigieron una sola palabra a la emergencia, una sola palabra de solidaridad a lo que estaba sucediendo en los estados, que le hubieran dedicado un minuto, dos minutos, cinco minutos a la emergencia? Absolutamente nada", expresó.

En tanto, señaló que Morena continúa con la conformación de comités en todo el país, que también les han servido para organizarse y apoyar a la gente.

"Nosotros no hacemos los comités para ver cómo cambiamos de nombre o para ver cómo nos repartimos el pastel abajo. No, nosotros, incluso esta organización, la hacemos precisamente para ponerla a disposición al servicio de los que les duele, de los que sufren, como es el caso de esta tragedia", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr