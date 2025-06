Sheinbaum responde a reporte de OEA; no está en sus funciones dar recomendaciones sobre cómo un país debe decidir su Poder Judicial, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este sábado que no está dentro de las funciones de la OEA dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial. Esto luego que el organismo continental recomendara no replicar la elección judicial como la del pasado 1 de junio en México.

"No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe de decidir su Poder judicial”, dijo a la prensa nacional en Coatetelco, Morelos.

Esta mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe preliminar de la OEA en el que, en términos generales, no recomienda replicar una elección judicial.

La SRE, a través de la Misión Permanente de México ante la OEA expresó mediante una nota diplomática, dirigida al secretario general de la Organización, Alberto Radmin, su "firme rechazo" a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores.

La Cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, indicó que en la nota se deja constancia que la Misión de Observación Electoral de la OEA "rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el Artículo 3".

"Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”, refiere el artículo.

"Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial.

"Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones. Como lo señala el propio informe, la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio, se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en nuestro país", dijo la Cancillería.

Que la OEA se guarde sus recomendaciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum exigió a la OEA “que se guarde” sus recomendaciones y evite opinar respecto a la forma en cómo el pueblo de México eligió a quienes serán integrantes del Poder Judicial

Esto al encabezar la asamblea del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en la comunidad indígena de Coatetelco, Morelos.

“La Organización de Estados Americanos mandó unos observadores a México el día de la elección, y está bien que opinen, si fue pacífica, si no hubo problema, pero ahora ya quieren opinar sobre el sistema que decidieron los mexicanos para elegir a los miembros de la Corte, los magistrados y los jueces. No tienen atribución para ello. Que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos lo que significa la profunda reforma del Poder Judicial en nuestro país", dijo.

Señaló que que la propia OEA tiene entre sus estatutos que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido las naciones, “y México de manera soberana decidió cómo quiere que sea su sistema de justicia.

“¿Qué es mejor? ¿Como antes, que unos cuantos senadores decidan a la Corte, o que sea el pueblo de México en elección? El pueblo”.

La Mandataria federal señaló que la elección judicial es perfectible, pero destacó que la Constitución señala que quien manda en México es el pueblo.

“¿Puede perfeccionarse la elección? Claro, todo es perfectible, pero hoy la Constitución de la República dice ‘En México quien manda es el pueblo’. El pueblo de México manda. ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’, como diría el gran Benito Juárez García”.

