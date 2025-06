CNTE anuncia "receso" al levantar su plantón en el Zócalo; "Nos vamos, pero regresaremos con más fuerza"

Al dejar este sábado 7 de junio su plantón en el Zócalo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un "receso" y "una nueva etapa de lucha" con "diversificación de tácticas".

En conferencia de prensa frente al balcón principal de Palacio Nacional, los secretarios de la CNTE aseguraron que no claudicaron ante su exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, y agradecieron el apoyo de los capitalinos pese a las afectaciones que causaron.

"No hay ningún acuerdo, no hay diálogo cuando hay cerrazón, no hay ni siquiera una propuesta concreta", dijo Elvira Veleces, secretaria de la CETEG.

Lee también Marcos, el zanquero oficial de la CNTE: Entre "las alturas" y la protesta; "es un símbolo de esta lucha"

"El día de hoy iniciamos una nueva etapa de lucha con una nueva diversificación de tácticas", dijo Filiberto Frausto, secretario de la sección 34 de Zacatecas.

"No es una despedida, sino un hasta pronto", añadió el profesor Frausto.

"Nos vamos, pero regresaremos con más fuerza", señaló Yenni Pérez, secretaria de la sección 22 de Oaxaca. Agregó que a si regreso serán "el doble o el triple".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp