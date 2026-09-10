Nación | 10-09-26 | 11:54 |

Tras la polémica de la senadora morenista por llevar a una imitadora de la presidenta a su Segundo Informe de labores legislativas, la titular del Ejecutivo federal expresó que no lo veía mal.

En su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció a y señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe resolver el uso de su “doble”.

“Es una compañera mujer, la conocí en campaña, no conozco más allá de ella. Pero ella ha decidido usar mi (imagen), es como una doble, digamos. No sé si eso deba ser regulado o no, eso ya le correspondería al INE”, expresó.

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“¿Qué opina de que haya asistido al informe de una senadora?”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“No lo veo mal, pero obviamente tendrán que definir las instituciones electorales si eso es válido jurídicamente o no. Y bueno, ella decidió usar el personaje y lo hace de una manera sana, no hay una mala intención de su parte”, dijo al insistir en que el INE deberá decidir.

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