Luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alentó a las protestas en Los Ángeles, la titular del Ejecutivo federal declaró que “lo que buscamos es evitar confrontaciones”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también reconoció al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como “un muy buen canal”.

“Tenemos que buscar siempre una buena relación, nuestras economías están muy integradas y en Estados Unidos viven 40 millones de mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, y en México viven cerca de un millón de estadounidenses.

“Entonces siempre tenemos que procurar y buscar una buena relación; eso no quiere decir que nos subordinemos, eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos aquí, en Estados Unidos, eso no quiere decir que haya subordinación.

“Lo que buscamos siempre es una relación como igual, y frente a una declaración como la de ayer, por supuesto que contestamos que ´no es verdad´. Pero también lo que buscamos es evitar confrontaciones por el bien de México y por el bien de los mexicanos que viven allá, y por el bien de Estados Unidos, nuestros pueblos, nuestras naciones”, expresó la Presidenta.

“Ahora hemos avanzado en muchos temas en otros buscamos seguir avanzando hay que buscar siempre eso (...) Entonces, lo que tenemos que buscar es evitar cualquier malentendido y avanzar en la relación, siempre defendiendo al pueblo de México, nuestra soberanía y buscando la mejor relación posible”, agregó.

Sheinbaum reconoce mensaje del embajador Johnson

Ante los señalamientos de Noem, Sheinbaum reconoció el mensaje que el embajador Johnson escribió en sus redes sociales el martes: “Me sumo nuevamente a Donald Trump y a la presidenta Claudia Sheinbaum en condenar las protestas violentas que están ocurriendo en los Estados Unidos”.

Destacó Sheinbaum la reunión que tiene hoy con Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado.

Por su lado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que hay una relación “cordial” y “firme”, aunque con diferentes puntos de vista, con autoridades de Estados Unidos.

“Hay una parte que son aranceles, pero hay otra parte que son la economía que va a venir, las nuevas posibilidades que tiene nuestra economía junto con los Estados Unidos. Entonces, yo diría, en síntesis, hemos ido avanzando paulatinamente, tenemos una buena comunicación cordial, tanto la Secretaría de Comercio como la Subsecretaría del Tesoro que tiene a su cargo los aspectos comerciales.

“Y en todos lados hemos encontrado respeto para México y para nuestra presidenta. Hasta hoy yo no he visto una actitud distinta, cada quien con su punto de vista en eso se lo que vamos ahorita”, dijo Ebrard.

