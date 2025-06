Luego que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la mandataria federal de alentar las protestas de migrantes en Los Ángeles, California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en todo y en particular en la relación con Estados Unidos hay que tener la cabeza fría, y reiteró que es "absolutamente falso" que ha llamado a la violencia.

En ese sentido, Sheinbaum culpó a la oposición de acusarla "falsamente" de promover manifestaciones contra redadas migratorias en Los Ángeles.

"En esto como en todo y en particular en nuestra relación con Estados Unidos siempre hay que tener la cabeza fría y valorar siempre todo en su justa dimensión", comentó en la conferencia matutina de este miércoles.

Reconoció que sí llamó a la "movilización", pero en el contexto de las remesas, impuesto que busca imponer los congresistas de Estados Unidos a las remesas que mandan los conacionales que viven en el país vecino del norte.

"Llamamos a que sobre todo quien tiene doble nacionalidad pues le escribiera a sus senadores para decir que no estábamos de acuerdo con los impuestos a la remesa (...) se hizo de manera pacífica, repito por todos los partidos políticos, pues una movilización para pacífica para hacer saber a los congresistas de Estados Unidos que no estábamos de acuerdo con el (impuesto)".

Mientras tanto, Sheinbaum Pardo destacó que este fin de semana catalogó como provocación los incendios en las manifestaciones de connacionales por lo que en un primer momento dijo que no están de acuerdo con las redadas como forma de atender migrantes que en Estados Unidos y tienen todo el apoyo de los consulados, pero siempre llamamos es decir, nunca hemos llamado a una movilización violenta jamás en toda nuestra vida".

Y rechazó que en redes sociales han divulgado declaraciones, principal de la oposición son totalmente fuera de contexto que son incitadas por la presidente y por el partido Morena "esa misma noche al otro día aquí decimos absolutamente falso estamos en contra de cualquier acción violenta nosotros siempre hemos estado a favor de manifestación pacíficas" y añadió que incluso son declaraciones antipatrioticas.

"(...) nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Ahora, siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor. Entonces, ¿qué le corresponde a todos los mexicanos? A todas y a todos, defender a nuestros compatriotas, ayudarles. Y estas declaraciones, pues la verdad, completamente fuera de contexto, mentirosas, haciendo uso de una declaración semanas antes que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles para actuar en contra no de la presidenta, de México. Tienen tan poco apoyo popular de la gente que buscan apoyo de fuera. Entonces, primero, nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos. Segundo, hay que actuar siempre de manera responsable, con la cabeza fría, en la relación, en todo, pero en particular en la relación con Estados Unidos".

