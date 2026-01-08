Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

Ante la relación con Estados Unidos y el mandatario , la presidenta reconoció como “patriotas” a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ; de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla; y de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo expresó también que “nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos”.

“Nosotros siempre vamos a guardar nuestros principios. Y la verdad aquí, en particular, quiero reconocer al , porque en el tema de seguridad y en la relación con Estados Unidos, el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad son, además de profesionales y ser grandes personas, son patriotas y es muy importante”, dijo la Mandataria federal.

Añadió que los titulares de la Defensa, Semar y SSPC son muy responsables y tienen una gran relación con como el Comando Norte, agencias y la embajada de Estados Unidos.

“Siempre tienen muy claros los principios y es la defensa de nuestra soberanía, nuestra territorialidad, y al mismo tiempo buscar la cooperación y la coordinación”, apuntó al mencionar que su gobierno mantiene los principios de la .

“Además, lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes. Ellos tienen que atender también las causas, de consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos que hay en Estados Unidos que distribuyen droga. Nosotros en nuestro territorio, y colaboramos con información, con investigación [...].

“Nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos, manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto y en la defensa de nuestros compatriotas allá”, comentó la Presidenta.

