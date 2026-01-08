Ante la relación con Estados Unidos y el mandatario Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció como “patriotas” a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla; y de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo expresó también que “nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos”.

“Nosotros siempre vamos a guardar nuestros principios. Y la verdad aquí, en particular, quiero reconocer al gabinete de Seguridad, porque en el tema de seguridad y en la relación con Estados Unidos, el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad son, además de profesionales y ser grandes personas, son patriotas y es muy importante”, dijo la Mandataria federal.

Lee también Sheinbaum reacciona a retención de diputada de Morena en la frontera con 10 mil dólares; llama a mantener “vida honesta”

Añadió que los titulares de la Defensa, Semar y SSPC son muy responsables y tienen una gran relación con autoridades estadounidenses como el Comando Norte, agencias y la embajada de Estados Unidos.

“Siempre tienen muy claros los principios y es la defensa de nuestra soberanía, nuestra territorialidad, y al mismo tiempo buscar la cooperación y la coordinación”, apuntó al mencionar que su gobierno mantiene los principios de la política exterior mexicana.

“Además, lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes. Ellos tienen que atender también las causas, de consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos que hay en Estados Unidos que distribuyen droga. Nosotros en nuestro territorio, y colaboramos con información, con investigación [...].

Lee también Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses: Sheinbaum

“Nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos, manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto y en la defensa de nuestros compatriotas allá”, comentó la Presidenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr