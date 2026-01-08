Más Información

La presidenta reaccionó a la reciente retención en la frontera de la diputada de Baja California por Morena, Alejandra María Ang Hernández, quien intentó cruzar con más de 10 mil dólares en efectivo

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero, en Cuernavaca, Morelos, sostuvo su mensaje para quienes forman parte de la autollamada : El poder es humildad y mantener una vida honesta.

“Mantengo, lo sostengo, y es un mensaje a todos, y no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento, sino a todos: y uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta, y en la justa medianía como debe ser”, apuntó.

Al no contar con más información, la titular del Ejecutivo federal indicó que si hay un delito tiene que ser investigado por la Fiscalía del estado.

De acuerdo con la legisladora, se trató de un “error” porque olvidó guardar el dinero.

