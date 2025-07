La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al llamado que hicieron exconsejeros electorales, para que la reforma electoral que presentará se dé por consenso de fuerzas políticas y no de una "decisión unilateral" del Ejecutivo y su mayoría legislativa "ilegal" en ambas Cámaras.

“Nuestro objetivo no es que partidos que no tengan; que no ganen a un diputado a, un senador de manera directa no tengan representación. Lo que sí decimos es que las listas de plurinominales no son una verdadera representación, y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto, vaya al territorio a convencer a la ciudadanía.

“En su momento presentaremos la propuesta que hace el Gobierno de México, y pues que tenga un espacio de discusión importante para su posterior aprobación”, declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 14 de julio en Palacio Nacional.

“Lo importante es el voto popular, esa es la democracia”, añadió al rechazar que se suba al doble los pluris.

Cabe señalar que integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) como los expresidentes del extintor IFE e INE, Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg, exhortaron a que dicha propuesta se dé con base en el consenso de fuerzas políticas y no de una "decisión unilateral" del Ejecutivo y su mayoría legislativa "ilegal" en ambas Cámaras.

"La presente legislatura del Congreso de la Unión fue integrada merced a una doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado, alcanzada mediante la extorsión y la amenaza", condenó el IETD en un comunicado.

“Hay que preguntarle a la gente qué opinan de eso, que haya el doble de plurinominales de los que hay ahora. México es una democracia, hay veces que estamos de acuerdo y veces que no estamos de acuerdo, y se permite a todos dialogar, participar, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se suba al doble los plurinominales”, dijo la Presidenta.

Acusó que los exconsejeros electorales nunca dijeron nada del supuesto fraude electoral de 2006, de la compra de votos en 2012 y “ni en el 88”.

Recordó que lo que se plantea en la reforma electoral es que esta lista de plurinominales “no son precisamente un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro país”.

Acepto que hay minorías que deben tener participación en el Congreso, pero es importante la esencia del voto popular.

