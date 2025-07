Como lo expresó en su gira de este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que se espera llegar a un acuerdo con Estados Unidos, luego de que el mandatario Donald Trump anunció aranceles de 30% para México y la Unión Europea a partir de agosto.

En su conferencia mañanera de este lunes 14 de julio, Sheinbaum Pardo reiteró que Estados Unidos también tiene que hacer su parte contra el fentanilo, luego de que en su carta dirigida a la Presidenta de México, Trump reconoció que el país ha sido útil para frenar el flujo de migrantes indocumentados y fentanilo hacia territorio estadounidense.

Comentó también que esta medida arancelaria no es únicamente para México, sino para todos los países, y destacó las mesas de trabajo de su gobierno con autoridades de Estados Unidos.

“Tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo, ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad, en ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía”, dijo la Mandataria federal.

Cuestionada sobre los señalamientos de la administración de Trump que falta trabajo contra el fentanilo por parte de México, la Presidenta respondió:

“Nosotros hacemos nuestra parte, ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México o la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos, y con la parte que le corresponde a Estados Unidos.

“Hay colaboración, hay coordinación, pero una parte nos corresponde a nosotros en nuestro territorio para que no pase droga de aquí y allá, pero a ellos les corresponde también una parte y eso es lo que está asentándose en este acuerdo de coordinación y colaboración. Es una y otra parte”, manifestó.

Aseguró que en las reuniones sobre seguridad entre ambos países va muy avanzado el tema.

Insistió la Presidenta en que la estrategia de seguridad para evitar esta imposición de tarifas es muy importante “porque no es retórica”: “Cuando decimos coordinación, colaboración, pero no subordinación, no es retórica, es lo que decimos en las mesas de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos”.

“Hay un acuerdo prácticamente ya terminado con el gobierno de Estados Unidos, coordinado por el Departamento de Estado en los temas de seguridad, queda clara la soberanía, queda clara la territorialidad de cada uno de nosotros y se establecen esquemas de coordinación y colaboración; es un acuerdo que está prácticamente terminado”, apuntó al mencionar que quedan temas en los que aún no hay acuerdo.

“Entonces, nosotros esperamos que este acuerdo que hemos estado trabajando permanentemente, pues sea el marco de la colaboración y la coordinación con el gobierno de Estados Unidos y que como tal sea reconocido”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si ese acuerdo incluiría la posibilidad de la entrada de tropas de Estados Unidos al territorio mexicano, Sheinbaum lo descartó porque, dijo, debe haber respeto a la soberanía total.

Resaltó que incluso hay reconocimiento de autoridades estadounidenses a la estrategia de México.

“Nosotros tenemos certeza en la estrategia de seguridad que tenemos, está dando resultados y va a dar más resultados; hay disminución de tráfico de fentanilo. ¿Qué decimos? Estados Unidos tiene que hacer lo suyo, disminuir el tráfico de armas a México (...) Entonces ellos tienen que hacer su parte, de reducir el tráfico de armas ilegales hacia México. Nosotros hacemos nuestra parte de reducir el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, y la colaboración y coordinación para en ambos lados de la frontera atender el tema desde lavado de dinero hasta la detención de generadores de violencia en ambos lados de la frontera”, añadió.

