Ante la denuncia de hechos que presentó el PAN por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y encubrimiento, contra Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es pura propaganda porque no tienen pruebas.

"Es pura propaganda de ellos porque no tienen pruebas, las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro al Gobierno de México por la información que enviaron pues no representaba prueba alguna", aseguró.

No obstante, Sheinbaum Pardo destacó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo su propia investigación y la Comisión Nacional Bancaria de Valores sancionó a esta casa de bolsa dado que no cumplía con una serie de cuestiones administrativas, "pero en términos de lavado de dinero no presentaron ninguna prueba".

Lee también PAN denuncia a Vector de Alfonso Romo ante FGR; acusa operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento

La mandataria federal comentó que es posible que ellos tengan alguna prueba, pero aseguró que lo que hay en la oposición tiene "hipocresía", tanto así que dicen que la Ley de Telecomunicaciones es la "ley espía".

"(...) es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley no se modificó nada que esa solicitud de un juez poder tener información de un teléfono que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la ley en su momento se no cambia nada de la ley anterior a esta y le llaman estamos espiando pues cómo vamos a espiar; primero, ni el interés hay es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad", comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr