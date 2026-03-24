Más Información
Sheinbaum habla de cancelación de permisos para donaciones a ONG; es un análisis del SAT y no decisión política, dice
Secretaría de las Mujeres anuncia Comisión Especial contra violencia feminicida; incluye registro de orfandad por este delito
Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde
Inflación se dispara a 4.63% en la primera quincena de marzo; jitomate y pollo los productos que más subieron
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al anuncio del Partido Acción Nacional (PAN) sobre elegir a sus candidatos para las elecciones del 2027 a través de encuestas, tal como lo hace Morena.
“¿Qué les pareció que el PAN ahora va a elegir a sus candidatos por encuesta? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes, un meme de que está uno copiándole al otro en el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso”, expresó durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo desde Palacio Nacional.
El sábado 21 de marzo pasado, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera indicó que a diferencia del oficialismo, en su partido “no hay corcholatas”, expresó al anunciar que más de 5 mil ciudadanos se han registrado para participar en este proceso electoral.
Lee también Elecciones 2027: PRI, Verde y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido
“Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura!”, expresó Romero Herrera ante gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y militantes de su partido.
El líder blanquiazul aseguró que las candidaturas serán 100% ciudadanas, por lo que, en las elecciones del próximo año, se plantean arrancar “las mayorías ficticias a Morena”.
Marina asegura tractocamión de paquetería con 100 litros de precursor químico en Sinaloa; vehículo se dirigía a La Paz
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]