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La presidenta reaccionó al anuncio del Partido Acción Nacional (PAN) sobre elegir a sus candidatos para las a través de encuestas, tal como lo hace Morena.

“¿Qué les pareció que el PAN ahora va a elegir a sus candidatos por encuesta? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes, un meme de que está uno copiándole al otro en el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso”, expresó durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo desde .

El sábado 21 de marzo pasado, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera indicó que a diferencia del oficialismo, en su partido “no hay corcholatas”, expresó al anunciar que más de 5 mil ciudadanos se han registrado para participar en este proceso electoral.

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“Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura!”, expresó Romero Herrera ante gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y militantes de su partido.

El líder blanquiazul aseguró que las candidaturas serán 100% ciudadanas, por lo que, en las elecciones del próximo año, se plantean arrancar “las mayorías ficticias a Morena”.

Meme sobre del PAN para elegir a sus candidatos para las elecciones del 2027 por medio de encuestas como lo hace Morena (24/03/2026). Foto: Especial
Meme sobre del PAN para elegir a sus candidatos para las elecciones del 2027 por medio de encuestas como lo hace Morena (24/03/2026). Foto: Especial

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