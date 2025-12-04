Tras evidenciarse en redes sociales que Mario Ariel Juárez, titular de la Junta de Caminos del Estado de México, y el diputado del Partido del Trabajo, Wblester Santiago Pineda, agredieron a personal de una plaza comercial en Metepec, aparentemente alcoholizados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió una investigación.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que vio el caso en redes sociales y llamó a revisar si también hay un acto de corrupción por la cercanía del diputado con el funcionario del Estado de México.

“Tiene que revisarlo, necesariamente este caso no sé si se llama Secretaría de la Función Pública o de la contraloría del Estado de México, tiene que revisarlo. Lo vi en las redes sociales y tiene que revisarse si es que cometieron alguna falta, o hay algún acto de corrupción, o por lo menos sancionar. Sí, tiene que revisarse”, dijo la Mandataria federal.

A través de un video difundido en redes sociales fue evidenciado el diputado federal por el Partido del Trabajo, Wblester Santiago Pineda, quien presuntamente bajo los influjos del alcohol quiso agredir a elementos de seguridad privada dentro de una plaza comercial en el municipio de Metepec, Estado de México.

En las imágenes se ve y escucha al diputado agredir de manera verbal al personal de seguridad, además de realizar disturbios en la zona de estacionamiento del lugar, acompañado de Juárez, quien este jueves presentó su renuncia a la gobernadora Delfina Gómez.

