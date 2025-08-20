La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que el CIBanco está en su derecho de presentar una presentó una demanda en contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides y quedar fuera de sistema financiero estadounidense.

"Lo vi en los medios, no tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, pues está en su derecho, si así lo considera, dijo a pregunta expresa en su conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal agregó que "lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento del Tesoro para las sanciones que se habían determinado, y también hay ofrecimientos de compra de estos bancos, también me lo informo el secretario de Hacienda, que incluso ha salido públicamente".

Lee también CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro

Ayer, CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), luego de ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides y quedar fuera del sistema financiero estadounidense.

En un escrito de 37 páginas, sostuvo que la medida equivale a una "pena de muerte institucional", al prohibirle cualquier transferencia de fondos con entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025.

El banco mexicano alegó que la decisión fue tomada sin previo aviso ni oportunidad de defensa.

