Multiva aseguró que la transición del negocio fiduciario de CIBanco se llevará a cabo con estricto apego a la legalidad y bajo la supervisión de autoridades nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger plenamente los intereses de clientes y beneficiarios.

En un comunicado, explicó que el proceso para adquirir el negocio fiduciario de CIBanco inició el pasado 4 de julio, cuando los accionistas de dicha firma y los administradores cautelares —designados por el IPAB en coordinación con la Secretaría de Hacienda— determinaron escindir y vender la operación fiduciaria, a fin de garantizar certeza y estabilidad en el sistema financiero.

Explicó que tras un procedimiento competido, en el que participaron más de cinco instituciones bancarias, se resolvió que la propuesta de Multiva fue la más alta en lo económico y la más sólida en lo contractual, al ofrecer mayores garantías de continuidad y confiabilidad en los servicios fiduciarios y de Representante Común.

De acuerdo con la institución, el proceso se desarrolló bajo reglas claras, con la supervisión de autoridades hacendarias y con acompañamiento de despachos legales de prestigio como White & Case, Galicia Abogados, Sidley Austin y Ernst & Young.

Resaltó que la transferencia de operaciones se realizará de manera expedita, ordenada y transparente, con la vigilancia permanente de la CNBV y demás autoridades financieras.

La institución informó que ha mantenido comunicación constante con reguladores estadounidenses para garantizar la viabilidad y legalidad de la operación en ambos países.

Añadió que en este frente, el banco cuenta con la asesoría internacional de Sidley Austin, que ha acompañado la estrategia regulatoria ante las autoridades de Estados Unidos y continuará colaborando en los próximos años.

Multiva destacó que la incorporación del equipo fiduciario de CIBanco fortalecerá su modelo de negocio, basado en la especialización y en soluciones financieras de alto valor.

