"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Tren Maya investiga accidente en Izamal Yucatán; servicio se reanuda en el resto de estaciones

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en Venustiano Carranza; el agente fue detenido

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público () dio a conocer los avances para transferir operaciones fiduciarias de , instituciones que fueron intervenidas gerencialmente de manera temporal por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores () a finales de junio y están todavía sujetos a aprobación de las autoridades financieras.

En un comunicado, la dependencia informó que Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran.

Aseguró que dicho proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores.

Mientras que en el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.

Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios, afirmó en un comunicado.

Indicó que ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de y sus disposiciones aplicables.

Destacó que diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del en su conjunto, reflejando la solidez del sistema bancario nacional.

La SHCP dijo que las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente.

