La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los avances para transferir operaciones fiduciarias de Intercam y CIBanco, instituciones que fueron intervenidas gerencialmente de manera temporal por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a finales de junio y están todavía sujetos a aprobación de las autoridades financieras.

En un comunicado, la dependencia informó que Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran.

Aseguró que dicho proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores.

Mientras que en el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.

Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios, afirmó en un comunicado.

Indicó que ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables.

Destacó que diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, reflejando la solidez del sistema bancario nacional.

La SHCP dijo que las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente.

