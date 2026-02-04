Al pedir que Estados Unidos detenga la entrada ilegal de armas a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ante la violencia en Sinaloa, su política no es el enfrentamiento militar, sino buscar la detención de los grupos delincuenciales en el marco de la ley.

Respecto al incremento de la inseguridad en Culiacán, Sinaloa, la Mandataria lo atribuyó a la detención, por parte de autoridades estadounidenses, de Ismael “El Mayo Zambada” el 25 de julio de 2024, la cual “nunca quedó clara cómo fue”.

“(Lo que desató esta violencia) fue la división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar evitar afectación a los civiles, a la gente. Nuestra política no es el enfrentamiento militar porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucha más violencia”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 4 de febrero, la jefa del Ejecutivo indicó que para poder detener a un presunto delincuente, tiene que haber una carpeta de investigación. Asimismo, destacó que el gobierno Federal busca atender las causas para que los jóvenes en México no se acerquen a grupos delictivos.

“El día de hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa, justamente. Omar García Harfuch está allá para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer. Se ha disminuido la cantidad de droga que se produce porque se han desmantelado muchísimos laboratorios. Ahora, ¿qué hemos pedido a Estados Unidos? Que así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México”, aseguró.

Sheinbaum Pardo afirmó que el 75% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos de manera ilegal. Indicó que la estrategia de seguridad ha logrado reducir y mantener en los últimos meses el número de homicidios en Sinaloa.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal aprovechó para exponer una reducción de los homicidios dolosos en el país, desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la actual administración.

“Si hubieran seguido gobernando los mismos, es crecimiento (de homicidio) porque es una estrategia fallida, además de mucha corrupción”, dijo al destacar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionada que pese a la presencia militar la gente vive con miedo, la titular del Ejecutivo federal aseguró que “seguimos trabajando en Sinaloa y en todo el país”.

“Lo que sí es que el enfrentamiento no lleva a nada, el enfrentamiento directo no lleva a nada”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 4 de febrero del 2026. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

