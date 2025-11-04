Tras la reunión que tuvo ayer en Palacio Nacional con la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollis, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no se llegó a un acuerdo para la reapertura de la frontera ante el gusano barrenador.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Rollins se fue “muy convencida” del trabajo que se está haciendo entre ambos países.

“Todavía no hay fecha, pero ella se fue con el convencimiento, lo dijo así, de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que el gusano barrenador pueda llegar a nuestra frontera norte, y que se están haciendo muchísimas cosas, con mucho profesionalismo e inspección”, comentó.

Aseguró que Rollins expresó que está consciente de que el que no esté abierta la frontera para la exportación de ganado también afecta a Estados Unidos.

Indicó la presidenta Claudia Sheinbaum que ya está el 30% de la fábrica de la mosca que evita la propagación y va a estar lista a mediados del próximo año.

“Quedaron de analizar todos los detalles de la parte técnica, que ya se han venido analizando, y tener la certeza. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que no haya una sorpresa; digamos, una subjetividad que se abre en la frontera- como pasó hace poco- y a los tres días la cerraron porque se encontró un animal contaminado en Veracruz.

“Entonces lo que nosotros decimos es que haya una serie de indicadores técnicos; va a decir ´se cierra o no a partir de estos indicadores técnicos claros´, y eso es lo que está ya muy pronto de resolverse. Y la voluntad de ambos gobiernos de abrir lo más pronto posible la frontera”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

