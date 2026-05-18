La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la huelga nacional y el plantón en el Zócalo capitalino, anunciado por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el próximo 1 de junio, 10 días antes de que inicie el Mundial de Fútbol en el país.

La Mandataria federal dijo que las movilizaciones las realizará un grupo de maestros y no la totalidad del magisterio, por lo que se mostró confiada en que se resolverán sus peticiones a través del diálogo.

“Son algunos maestros, no son todos los maestros, es lo primero, y hay mesas de trabajo con Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, se va a atender”, comentó.

A Sheinbaum Pardo se le cuestionó si le preocupan los bloqueos viales anunciados por la CNTE durante los partidos de fútbol del Mundial, y respondió que se permitirán las manifestaciones.

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“Hay que respetar la libertad y al mismo tiempo que se desarrolle Mundial, es la tarea de todo gobierno, entonces, vamos a trabajar bien, como siempre lo hemos hecho”, expresó.

En cuanto al plantón que hará la CNTE en el Zócalo capitalino, y que podría interferir con las actividades del FIFA Fan Fest que se realizará en el mismo lugar, la presidenta señaló que buscarán una negociación con los maestros.

“Tiene que haber diálogo, vamos a dialogar con ellos a través de Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública”, explicó.

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