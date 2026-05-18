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La presidenta minimizó la huelga nacional y el plantón en el Zócalo capitalino, anunciado por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (), el próximo 1 de junio, 10 días antes de que inicie el en el país.

La Mandataria federal dijo que las movilizaciones las realizará un grupo de maestros y no la totalidad del magisterio, por lo que se mostró confiada en que se resolverán sus peticiones a través del diálogo.

“Son algunos maestros, no son todos los maestros, es lo primero, y hay mesas de trabajo con Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, se va a atender”, comentó.

A Sheinbaum Pardo se le cuestionó si le preocupan los bloqueos viales anunciados por la CNTE durante los partidos de fútbol del Mundial, y respondió que se permitirán las manifestaciones.

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“Hay que respetar la libertad y al mismo tiempo que se desarrolle Mundial, es la tarea de todo gobierno, entonces, vamos a trabajar bien, como siempre lo hemos hecho”, expresó.

En cuanto al plantón que hará la CNTE en el Zócalo capitalino, y que podría interferir con las actividades del que se realizará en el mismo lugar, la presidenta señaló que buscarán una negociación con los maestros.

“Tiene que haber diálogo, vamos a dialogar con ellos a través de Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública”, explicó.

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