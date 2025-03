Después del respaldo que le dio ayer ante el impedimento en el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, por ofensas que recibió en redes sociales.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que el Poder Judicial debe resolver el caso de Salinas Pliego porque “la respuesta de fondo es que se deben pagar impuestos”. Como lo dijo ayer, acusó que el ministro en retiro, Luis María Aguilar, tuvo el caso del empresario guardado por un año.

“Mi solidaridad con Lenia Batres, porque ayer subieron un hashtag ahí muy ofensivo. Y la verdad es que se puede estar o no de acuerdo, pero la ofensa no, la ofensa personal no, mi solidaridad con ella, primero que nada (...) La ofensa personal en la red no ayuda a un debate político de altura, que es lo queremos en nuestro país”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Lee también La Corte apartó a Batres de amparo a Salinas Pliego; ¿es legal el impedimento a la ministra?

“Hay que ir al tema de fondo, más allá de las reglas internas de la Corte”, mencionó al referir que “la objetividad” tiene sus matices.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “la respuesta de fondo es: se deben pagar impuestos, todo mexicano y mexicana debe pagar impuestos, de acuerdo con las reglas y las normas establecidas”.

“Eso es lo que está de fondo, los amparos, los requeteamparos, los requetequetqueteamparos que se han dado para este caso. En todo caso eso es lo que hay que plantear, más allá”, agregó al reconocer como buenas ministras a Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

Lee también “A México se le respeta”; Sheinbaum rechaza declaraciones de nominado como embajador de EU en México

“Vamos a esperar a que resuelve el Poder Judicial, ya viene un nuevo Poder Judicial”, comentó al ser cuestionada sobre la concesión de TV Azteca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr