La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 14 de marzo de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que desde el inicio de su sexenio, literal, “se han puesto manos a la obra” y se están reparando todas las escuelas a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y en las cuales destacó ya no se cobran colegiaturas y ya son totalmente gratuitas. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Luego que ayer Ronald Johnson, candidato del presidente Trump para embajador de EU en México, no descartó acciones unilaterales contra los cárteles en México si los ciudadanos estadounidenses estuvieran en peligro, al respecto la presidenta Sheinbaum Pardo rechazó estas declaraciones y afirmó que "no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no. A México se le respeta". Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL