“A México se le respeta”; Sheinbaum rechaza declaraciones de nominado como embajador de EU en México

Luego que ayer Ronald Johnson, candidato del presidente Donald Trump para embajador de Estados Unidos en México, no descartó acciones unilaterales contra los cárteles en México si los ciudadanos estadounidenses estuvieran en peligro, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estas declaraciones y afirmó que "no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal reiteró que hay colaboración con la Unión Americana en un marco de respeto a las soberanías entre ambas naciones.

“No estamos de acuerdo. Él dijo `todo está sobre la mesa´, pues eso no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado, Eso no.

“Colaboramos en un marco de respeto, nos coordinamos. En efecto, hay muy buena coordinación y hay muy buena coordinación porque hay respeto entre ambos países y colaboración en el marco de nuestra soberanía, y de los cuatro ejes que hemos hablado aquí que tiene que ver con la confianza mutua, que tiene que ver con que se respeten los margenes de coordinación y colaboración en lo que estamos, y también principalmente con el respeto a nuestra soberanía”, manifestó.

En conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en caso de que el Senado de Estados Unidos ratifique la propuesta de Ronald Johnson como nuevo embajador en México, habrá una buena relación con él, “pero como hemos dicho: A México se le respeta”.

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre los cárteles en México?

Ayer, Ronald Johnson, candidato del presidente Donald Trump para embajador de Estados Unidos en México, no descartó este jueves acciones unilaterales contra los cárteles en México si los ciudadanos estadounidenses estuvieran en peligro.

En su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue cuestionado acerca de si está de acuerdo en que Estados Unidos "no debe emprender ninguna acción militar contra los cárteles en territorio mexicano sin el conocimiento y consentimiento del gobierno mexicano".

Johnson respondió: "Creo que en cualquier decisión contra un cártel en México, nuestro primer deseo sería que se haga en colaboración con nuestros socios mexicanos”.

