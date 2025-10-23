La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “la idea” es que el Tren “El Insurgente” México-Toluca se inaugure en diciembre próximo, pero aceptó que aún “hay muchos detalles”.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que aunque la obra civil ya está terminada, siguen las pruebas.

“El domingo vamos, en efecto, al recorrido ya de Santa Fe a Observatorio del Tren El Insurgente. La idea es que se inaugure en diciembre; sin embargo, nos van a dar toda la información de las pruebas que se tienen que hacer.

Lee también Empresarios de EU, involucrados en investigaciones por huachicol fiscal: Sheinbaum

“Ya la obra civil ya está terminada y están en obra de algunos finales de la obra electromecánica, y luego hay muchos detalles en los trenes que tienen que ver con señalización, con puesta en marcha de los sistemas de control, entonces esa parte que tiene que garantizar la seguridad del uso del tren están todavía en la realización de pruebas”, explicó.

“Ya el domingo nos van a decir cuándo terminan las pruebas, pero sí, en efecto, la obra civil está terminada. Hay algunos detalles en la estación”, añadió.

Para el sábado, comentó que tiene programada una visita a Chalco, como parte del programa para la zona oriente del Estado de México. Ahí inaugurará la nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr