Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

La presidenta dio a conocer que le fue bien durante su encuentro con la gobernadora general de , Mary Simon, indicó que hablaron sobre la lucha de los pueblos indígenas.

“Bien, bien, bien, nada más hablamos sobre la lucha de pueblos indígenas”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero. La gobernadora canadiense suele recibir a dignatarios extranjeros y representar a Canadá en visitas de Estado, con el objetivo de fortalecer los , políticos y culturales.

El encuentro entre Sheinbaum y Simon se realizó este martes 20 de enero en un contexto de tensiones regionales derivadas de los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha generado inquietud en los gobiernos de México y Canadá respecto al futuro del acuerdo comercial.

Después de casi 40 minutos de reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo despidió a la gobernadora de Canadá, Mary Simon, con quien conversó de la “buena relación” bilateral y medio ambiente.

“En Palacio Nacional, recibimos a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, luchadora por la defensa de los pueblos indígenas y la reconciliación. Conversamos sobre asuntos de interés común como el medio ambiente y la buena relación entre nuestras naciones”, dijo Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

