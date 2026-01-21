La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que le fue bien durante su encuentro con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, indicó que hablaron sobre la lucha de los pueblos indígenas.

“Bien, bien, bien, nada más hablamos sobre la lucha de pueblos indígenas”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero. La gobernadora canadiense suele recibir a dignatarios extranjeros y representar a Canadá en visitas de Estado, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos, políticos y culturales.

El encuentro entre Sheinbaum y Simon se realizó este martes 20 de enero en un contexto de tensiones regionales derivadas de los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha generado inquietud en los gobiernos de México y Canadá respecto al futuro del acuerdo comercial.

Después de casi 40 minutos de reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo despidió a la gobernadora de Canadá, Mary Simon, con quien conversó de la “buena relación” bilateral y medio ambiente.

“En Palacio Nacional, recibimos a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, luchadora por la defensa de los pueblos indígenas y la reconciliación. Conversamos sobre asuntos de interés común como el medio ambiente y la buena relación entre nuestras naciones”, dijo Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

