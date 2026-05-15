La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente a la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y afirmó que se trató de un fracaso.

“La visita de la presidenta de la comunidad de Madrid a México, que más allá del objetivo de inaugurar una feria, tenía el objetivo de hablar en contra del gobierno de México, entre otros, y de compartir con un partido político, fue un fracaso realmente”, comentó.

Y lo comparó con su visita a Barcelona y la visita del Rey Felipe VI de España a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en marzo pasado.

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“Lo que generó vínculo, en todo caso, fue la visita del canciller español a la exposición que mandamos de mujeres indígenas, o la visita incluso del jefe de estado español y de su esposa, igual a la exposición, eso sí generó una visión más compartida… mi visita a Barcelona para decir de dónde venimos, en el discurso yo dije: vengo de un grandioso pueblo que tiene una grandeza cultural, eso genera mucho más vínculo, que a una visión de venir aquí a hablar mal del gobierno de México”, dijo.

Sheinbaum aseguró que el programa de la visita de Díaz Ayuso a México, fue interrumpida porque su objetivo de enaltecer la conquista y sus personajes, no fue bien recibida.

“No fue un fracaso porque alguien interviniera para que no hiciera sus actividades, porque ya dijimos que eso fue falso, fue un fracaso por lo que quiso venir a hacer, que es enaltecer la figura de los conquistadores y particularmente Hernán Cortés, y eso no, ¿cómo creen que en México eso va a pegar, que eso va a generar algún vínculo? Es todo lo contrario”, expresó.

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