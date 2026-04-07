Ante presiones de transportistas y agricultores en distintos estados del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que siempre habrá diálogo, sin embargo, su administración no otorgará recursos o apoyos a las organizaciones ni a sus líderes, sino directamente al productor.

“Los apoyos serán de manera directa al productor. No se dan a través de organizaciones. Antes se le daba una organización, esa organización, el líder recibía el dinero y el líder repartía a los que eran parte de esa organización. Nosotros no, eso se acabó, el apoyo es de manera directa, eso es lo que le decimos a los que están manifestándose”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este martes 7 de abril, la mandataria destacó que el presupuesto público apoya la baja de los precios del grano y con el apoyo de los gobiernos estatales se han llevado a cabo mesas de trabajo. Sobre los bloqueos de ayer, la presidenta señaló que fueron pocos y en la mayoría, se pudieron establecer vías alternas para no afectar a vehículos de carga y pasajeros.

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“En algunos casos levantaron las casetas, creo que el día de hoy todavía quedan tres o dos; uno en Guanajuato y el otro en Baja California. En el caso de Baja California hay una vía alterna, en el caso de Guanajuato se está hablando con las personas, pero realmente no fue lo que habían dicho que iba a hacer y se atiende, siempre va a haber diálogo”, aseguró.

Destacó que en Zacatecas el gobierno implementó el programa Plan Frijol, que busca mejorar la semilla con los propios agricultores así como el precio de garantía de este producto. Señaló que desde el año pasado, se duplicó el acopio de frijol y las personas pidieron más apoyos.

“Se abre un padrón y se apunta el que quiera participar en el programa. El apoyo es de manera directa, que soy diputado, pues no, eso se acabó, que soy diputado del PRI, pues no, que soy diputado del PAN, pues no, que soy diputado de Morena, pues tampoco. No importa el partido político que seas”, afirmó la mandataria.

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Ayer, transportistas y agricultores, liderados por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), realizaron un paro nacional de carácter indefinido con movilizaciones en carreteras y puntos clave del país, debido a la falta de respuesta del Gobierno de México ante problemas como la inseguridad, el incremento en costos operativos y la crisis que enfrenta el sector agrícola.

La Secretaría de Gobernación informó que de los 11 bloqueos carreteros que se iniciaron en nueve entidades del país por parte de transportistas y productores agrícolas, para las 6 de la tarde solo se mantenían obstruidos cinco vialidades en igual número de estados.

Detalló que los bloqueos carreteros que permanecían hasta las 18:00 horas son en Mexicali, Baja California, la Carretera Federal 2D Mexicali-San Luis Río Colorado; en Guanajuato, la Carretera Federal 110, Pénjamo-La Piedad; en Michoacán, la Autopista México-Guadalajara (caseta Contepec); en Tlaxcala, la Carretera Federal 136 de la México-Veracruz; y en Morelos, la Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo.

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