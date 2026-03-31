La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso “irregularidades” en la licitación de tabletas electrónicas para los taxistas de la Ciudad De México, que sustituirían a los taxímetros.

En su conferencia mañanera de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que dará a conocer el “entramado de corrupción” que se registró en la jefatura de Gobierno de José Ramón Amieva, en sustitución de Miguel Ángel Mancera, y en la que también hubo diputados de ese entonces.

Al señalar que “es muy interesante el caso”, pidió a Andrés Lajous, quien fue su secretario de Movilidad en el gobierno de la Ciudad de México, explicar el tema.

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“En la época todavía de Mancera, la Secretaría de Movilidad del entonces jefe de gobierno, obliga a los taxistas a que tenían que comprar una tableta para poder sustituir los taxímetros y poder tener, según ellos, una aplicación similar a la de las aplicaciones telefónicas.

“Cuando yo estuve en campaña, todos los taxistas se quejaban porque había que pagar un montón de dinero por la tableta. Y además decían: ´cómo fue que se escogió esa tableta sin consultarnos (...)´.

“Cuando llegamos al gobierno, nos dimos cuenta que había muchas irregularidades en cómo se había asignado esta tableta. Entonces, la cancelamos porque además eran las solicitudes de los taxistas, lo cancelamos dentro del marco de la ley (...)”, explicó la titular del Ejecutivo federal.

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Abundó Sheinbaum que las personas que tenían esta concesión, junto con exservidores públicos, presentaron un arbitraje internacional “supuestamente relacionado con el tratado comercial con Estados Unidos”, pero la razón se le dio a su administración capitalina.

Indicó que la Secretaría de Economía apoyó en el caso, con los exsecretarios Graciela Márquez, Tatiana Clouthier, Marcelo Ebrard y Raquel Buenrostro.

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