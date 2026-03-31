Tras haber presentado el informe sobre personas desaparecidas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que debe haber coordinación con los estados y las fiscalías para la identificación.

En su conferencia mañanera de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la mejora del registro forense “y todas las capacidades que se deben de tener para que una persona que se encontraba sin vida, y más en condiciones de una muerte violenta, puede ser identificada lo más pronto posible y al mismo tiempo que se mejore todo el registro forense que tiene”.

Indicó que muchas problemáticas y limitaciones corresponde a los gobiernos de los estados: “Y estamos en coordinación con ellos, con las Fiscalías, con los Tribunales de Justicia; en algunos casos, los INCIFOS, SEMEFOS”.

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Aseveró la Mandataria federal que también hay colaboración con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad para poder generar las condiciones en la identificación de las personas con el cruce de datos.

“Es un asunto de coordinación, no corresponde exclusivamente al gobierno federal. Mucho corresponde a los estados de la República, entonces hay que trabajar de manera coordinada (...). Hay que coordinarnos para mejorar la seguridad en el país y esta no es la excepción. Tenemos que coordinarnos con los gobiernos de los estados, con las fiscalías estatales que muchas de ellas son las responsables de poder identificar (...)”, añadió.

Comentó Sheinbaum que a veces no hay la suficiente tecnología para poder hacer el registro digital para poder cruzar la información.

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