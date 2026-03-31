La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la nueva ley para proteger la propiedad en el extranjero de compañías estadounidenses y sancionar a buques no tendrá ningún impacto en México porque no hubo expropiación de la mina Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo.

“No tiene impacto porque no hubo una expropiación, claramente dice en caso de expropiaciones. En el caso de la empresa Vulcan de la mina Calica no hay expropiación, lo que hubo fue un decreto de Área Natural Protegida”, señaló durante la conferencia matutina de este martes 31 de marzo.

Señaló que en el marco de la declaratoria de la mina Calica como Área Natural Protegida (ANP) en 2024, la empresa presentó una controversia y arbitraje. Por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Economía y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se han reunido con la empresa Vulcan Materials para llegar a un acuerdo.

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Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina del martes 31 de marzo de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“¿En qué consistiría el acuerdo? Bueno, ya no se puede explotar en el Área Natural Protegida. Hay algunas minas que están en otros lados que Semarnat tendría que analizar si es factible su explotación o alguna otra o algún otro mecanismo en que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo”, señaló.

Explicó que la Semarnat emitió dicha declaratoria debido al impacto ambiental que generó la sobreexplotación de la mina, por lo que había zonas de selva que se debían proteger.

“Seguimos en pláticas con la empresa local buscando si es factible, si no, pues siempre están los mecanismos jurídicos buscando que se pueda llegar a un acuerdo que no impacte gravemente al medio ambiente (...) Por lo pronto el puerto, como está concesionado a ellos, no se está utilizando”, afirmó la jefa del Ejecutivo.

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Indicó que las pláticas entre el gobierno federal y la empresa Vulcan Materials incluyen la operación del puerto: “No quisiera yo avanzar, son pláticas que se están llevando a cabo, no quisiera hacer público exactamente en qué estado están las pláticas, pero sí hay pláticas y buscamos que podamos concretar un acuerdo”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Por su parte, la Semarnat precisó que no existe expropiación ni confiscación de activos de Vulcan Materials en México: “Los predios, incluyendo la terminal marítima, continúan siendo propiedad de la empresa. El Gobierno de México mantiene un diálogo abierto y de buena fe con la empresa para encontrar soluciones que brinden certeza jurídica y garanticen la protección ambiental”.

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