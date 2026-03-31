En el marco de la Semana Santa, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que suspenderá actividades a partir de las 14:00 horas del próximo miércoles 1 de abril en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

A través de un comunicado, explicó que la medida, aprobada por la Junta General Ejecutiva, se aplicará a la totalidad de los más de 840 módulos instalados en el país, en apego a los calendarios oficiales de días de asueto.

Detalló que el servicio se restablecerá de manera normal el próximo lunes 6 de abril en los horarios habituales.

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Además, precisó que durante este periodo los servicios de Inscripción al Padrón Electoral, Actualización de datos y Reposición de la Credencial para Votar permanecerán temporalmente suspendidos y el sistema de citas electrónicas no asignará turnos para los días referidos.

Ante ello, el instituto invitó a la ciudadanía a acudir puntualmente a sus citas programadas y a consultar la disponibilidad de servicios en el portal institucional.

Añadió que para obtener mayor información la ciudadanía puede acceder al sistema de citas en línea INETEL (800 433 2000) o en la página oficial del INE, https://ine.mx/.

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