La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que es "una posibilidad" que asista a la Cumbre del G-7, que se realizará a mediados de junio en Canadá, y que en ella pueda reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadienses, Mark Carney.

"(...) estamos evaluando frente a lo que hay en el país la posibilidad de asistir", mencionó.

En la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum Pardo señaló que esta invitación fue cuando felicitó a Mark Carney por su llegada al gobierno de Canadá por lo que sigue evaluando su asistencia ya que México acudiría como país invitado ya que no forma del G-7.

"El día que hablé con el primer ministro de Canadá, que hablé para felicitarle, porque no había tenido oportunidad de hacerlo, y que hablamos de varios temas, entre otros del tratado comercial y la relación con Estados Unidos, él me invitó a que asistiera al G7, que va a ser en Canadá. Todavía no tomo la decisión de si voy a asistir o no, pero es una posibilidad. Le agradecí la invitación. México no es parte del G7, nos estarían invitando, hacen esta invitación como invitados especiales, digamos, y pues estamos evaluando frente a lo que hay en el país la posibilidad de asistir", informó.

Lee también Invitan a Sheinbaum a la Cumbre del G7

¿Podría reunirse allá en Canadá con el presidente de los Estados Unidos?, se le preguntó.

"Ya veríamos. Si tomamos la decisión de asistir, ya le estaríamos informando", respondió Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum descarta acto público por el aniversario de su victoria en las urnas

Respecto a sus actividades de junio, Sheinbaum descartó que el 2 de junio vaya haber un acto por el aniversario de su victoria en las urnas. No obstante podría haber un evento mayor en septiembre o octubre por el aniversario del primer año de su gobierno.

Lee también Crea Hacienda unidad élite contra lavado de cárteles

"Vamos a esperar al 1 de septiembre, recuerden que el 1 de septiembre es el informe, y luego el 1 de octubre, pues el aniversario ya del primer año de gobierno. Ya casi llegamos al 1 de octubre. Entonces yo creo que estaríamos haciendo un evento mucho más amplio, sea el 1 de septiembre o el 1 de octubre, pero sí ya, un año de la elección", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp