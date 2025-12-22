Más Información

Ante la entrega de agua a Estados Unidos en el marco del Tratado de Aguas, la presidenta aseguró que el Gobierno federal ha actuado con pleno sustento legal y total transparencia, y subrayó que las decisiones tomadas buscan minimizar las afectaciones a los agricultores del norte del país.

Cuestionada sobre el reconocimiento de la respecto a la implementación de “acciones extraordinarias”, como la apertura de presas en otros estados para cumplir con los compromisos internacionales, la Mandataria afirmó que dichas medidas se adoptaron tras un proceso de coordinación con los gobernadores y dentro del marco que establece el tratado con Estados Unidos.

“Se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el adeudo de agua”, explicó.

Sheinbaum destacó que el acuerdo alcanzado permitió que la afectación al sea prácticamente nula en el norte del país, y consideró que el consenso logrado con las entidades federativas fue positivo.

“Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente, no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, sostuvo.

La Presidenta reconoció que es la entidad más impactada por el uso del agua del río Bravo, por lo que anunció la reactivación de un proyecto histórico para llevar agua tratada de Nuevo León a esa entidad, con el objetivo de destinarla al riego agrícola.

“Estamos recuperando este proyecto para que Tamaulipas pueda tener suficiente agua para riego. La idea es iniciarlo el próximo año, para que, más allá de si hay agua de lluvia o no, se haga realidad la infraestructura que se requiere”, indicó.

Sheinbaum recalcó que las acciones emprendidas tienen fundamento legal y que incluso se han aplicado en administraciones anteriores, además de haber sido explicadas al durante las mesas de negociación.

“Sí, por supuesto, nosotros no hacemos nada ilegal. Todo es transparente”, afirmó.

