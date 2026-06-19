La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el seguimiento al Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, el cual contempla apoyos en materia de vivienda, educación y servicios básicos.

Desde la Universidad Intercultural de Baja California y acompañada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la mandataria federal destacó que este Plan contempla 36 mil apoyos de 40 mil pesos con el objetivo de mejora de vivienda, un Hospital General con 80 camas que brindará servicio sin importar la derechohabiencia, la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil, la entrega de apoyos económicos a madres y padres de familia para mejorar escuelas, así como la electrificación de localidades que aún no cuentan con dicho servicio.

“Son las principales acciones que vamos a desarrollar y además, que todos tengan su seguridad social, que todos trabajen adecuadamente y todos los niños de cero a cuatro años van a recibir un apoyo. (…) Las y los jornaleros agrícolas, muchos ya nacieron aquí, muchos vinieron de otros lados y vinieron acá porque a lo mejor no encontraban empleo ahí en donde nacieron, donde vivieron, donde está su familia y han venido para acá. Y lo mejor que podemos hacer, es mejorar su calidad de vida”, expresó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el seguimiento del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California. Foto: Especial

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Destacó la apertura del Centro de Atención Integral para Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas en San Quintín, donde podrán recibir atención integral, asesoría y hacer valer sus derechos laborales. Afirmó que el gobierno está para dar bienestar y que todo el dinero sea destinado al pueblo de México sin corrupción.

“Todos deberían tener seguro social, todos. Aquí el secretario del Trabajo y el director del IMSS van a revisar todas las empresas porque todos los trabajadores deben tener seguro social. Ahí están todas las instituciones del gobierno para que ahí se les atienda tanto al gobierno del Estado y con Marina del Pilar, su gobernadora, como también del gobierno, por eso están aquí los representantes”, dijo al recordar que también instalarán plantas desaladoras para garantizar el abasto de agua en este sexenio.

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En ese sentido, se comprometió a regresar a San Quintín en seis meses con el objeto de dar seguimiento y verificar que todas las acciones implementadas por el gobierno sean cumplidas: “Nosotros estamos dando continuidad a esa transformación y López Obrador decía ‘instrucción dada no supervisada, no sirve para nada’. Entonces, aquí estoy dando instrucciones y me toca supervisar que todo se cumpla”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el seguimiento del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California. Foto: Especial

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Presentan avances para el pueblo de San Quintin

Por su parte, Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, recordó que el 9 de abril pasado se instaló el Centro de Atención Integral para atender a todas y todos los trabajadores agrícolas de la región. Informó que el programa Salud Casa por Casa ya ha alcanzado 6 mil 620 consultas domiciliarias en localidades de Baja California, mientras que 7 mil 527 personas adultas mayores y 5 mil 300 personas con discapacidad reciben pensiones.

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“Ya son dos Centros LIBRES que atienden a las mujeres, se han organizado más de 34 asambleas con todas ustedes en las diferentes colonias. Son mil 533 mujeres entre 60 y 64 años, quienes ya reciben la pensión Mujeres de Bienestar. Se han realizado diferentes asambleas en las escuelas de educación básica, de la Escuela es Nuestra para dar recursos para la mejora de los beneficios. Son 36 mil 232 personas de todos estos programas (…) Sembramos bienestar porque queremos cosechar paz y justicia”, dijo.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó mejoras en el Hospital Rural IMSS Bienestar de San Quintín que pasará a ser un Hospital General con 50 camas adicionales, un tomógrafo y servicios de quimioterapia y hemodiálisis, así como la contratación de 19 médicos generales. También destacó la pavimentación y electrificación en la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el seguimiento del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California. Foto: Especial

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Mientras que Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que en los próximos meses comenzará el programa de Viviendas para el Bienestar y la entrega de 36 mil apoyos para el mejoramiento de vivienda.

“Este Plan impulsa muchas acciones para mejorar la vida de las familias trabajadoras agrícolas, garantizando derechos laborales, fortaleciendo los derechos de las mujeres, ampliando el acceso a la salud, a la educación, mejorando la infraestructura y los servicios básicos y atendiendo una de las demandas más sentidas, el acceso a la vivienda (…) vamos a seguir trabajando de manera coordinada para atender esta actividad histórica y avanzar en la construcción de mejores condiciones de vida”, mencionó.

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